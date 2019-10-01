شاهد: الرئيس الصيني "يتفقد" الاستعراض العسكري بمناسبة العيد الوطني

في الذكرى 70 لعيد الصين الوطني، واكب رئيس البلاد شي جين بينغ استعراضا عسكريا ضخما لمختلف الجيوش في العاصمة بيكين، حيث قال إنه ينبغي الانخراط في طريق التطور السلمي، ومواصلة بناء مجتمع تتقاسم فيه الناس مستقبلا مشتركا مع بقية شعوب البلدان الأخرى.

وأضاف جين بينغ أنه ينبغي السير على طريق الوحدة السلمية للبلد الواحد بنظامين، والمحافظة على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ ومكاو على مدى متوسط.

وشدد جين بينغ على ضرورة الدفع قدما نحو تطوير العلاقات سلميا مع تايوان، بما يجمع الشعب الصيني بأكمله لمواصلة العمل الجاد من اجل تحقيق وحدة مع الوطن الأم.

وختم جين بيغ القول بأنه ينبغي لجيش التحرير الشعبي الصيني أن يحافظ على الجيش الشعبي وطبيعته، ويدافع بثبات على سيادة البلاد وأمنها وتطورها ومصالحها، ويحافظ على السلام العالمي.

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