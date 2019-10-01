شاهد: النساء في ساحات القتال في مسابقة "دواسة برلين"

للمرة الأولى في تاريخ ما يسمى بمسابقة ساحة معركة "دواسة برلين"،Berlin pedal battle، والتي انطلقت يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول ، خرجت النساء هذه السنة إلى ساحة القتال، وأشهرن سلاحهن.

وفي المسابقة التي اختتمت دورتها الثامنة الأحد خرج المتنافسون مرتديين الملابس التي تعود إلى العصور الوسطى، والدروع ويتحضرون للقتال.

وقالت إحدى المشاركات وكانت ترتدي زيا مصنوعا من الريش الأسود "للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل لذا يسمح لها بالقتال مثلها مثل الرجال". وأضافت "هذه المرة يوجد فريق نسائي، عشيرة إم سي فالكيريز، ونريد أن نقود الرجال إلى فالهالا(التي يذهب إليها من مات في المعارك).