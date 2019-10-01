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الولايات المتحدة الأمريكية

بالفيديو: ماذا قالت النجمة أنجلينا جولي بشأن إجراءات عزل ترامب؟

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بقلم:  يورونيوز 
أنجيلينا جولي رفقة أبناءها يوم حضور عرض شريط "الخبيثة عشيقة الشر"، في لوس أنجلس 2019/09/30. ماريو أنزوني/رويترز
أنجيلينا جولي رفقة أبناءها يوم حضور عرض شريط "الخبيثة عشيقة الشر"، في لوس أنجلس 2019/09/30. ماريو أنزوني/رويترز
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واكبت الممثلة أنجلينا جولي العرض الأول لفيلم "الخبيثة عشيقة الشر" التي لعبت دور البطولة فيه في لوس أنجلس، وعند سؤالها عن رأيها بخصوص احتمال العزل الذي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت جولي: "إننا نعيش في دولة قانون ولا اعتقد أنه ينبغي علي الادلاء برأي الشخصي. شيء "خطير" مثل العزل، تطرح معه أسئلة من قبيل ما الذي جرى وإلى ماذا سيؤدي ذلك، ليس لي الأمر أن أقرر بشأن هذه القضية، الأمر يتعلق بالوقائع وبالقانون، وأنا لدي ثقة بأنه سيتم الوصول إلى النتيجة التي من شانها أن تقوي بلادنا كدولة قانون" .

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