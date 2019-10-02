مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الكرة ومتابعي دوري أبطال أوروبا سهرة الأربعاء إلى أكبر الأندية التي ستلعب ثاني مبارياتها بعد بداية غير موفقة انهت بها جولاتها الأولى إما بخسارة او تعادل.

البداية مع نادي "سالزبورغ" الذي سيواجه "ليفربول"

أكد "جيسي مارش" مدرب نادي "سالزبورغ" الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم "إيرلينغ براوت هالاند" مستعد لمواجهة "ليفربول" في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ومضى مارش يقول إن السماء كانت الحد الأقصى للمراهق الذي سجل ثلاثية في المباراة الافتتاحية لمجموعة دوري أبطال أوروبا أمام جينك قبل أسبوعين.

متوقعاً مباراة صعبة من "ليفربول" لكنه أضاف أنها ستكون تحديًا رائعًا لفريقه.

بالمقابل واصل ليفربول استعداداته للمباراة بجلسة تدريب خفيفة يوم الثلاثاء 1 تشرين أول. كما بدأ بالدفاع عن لقبه الأوروبي بعد خسارته أمام نابولي 2-0.

"إنتر ميلان"- "برشلونة"

استبعد مهاجم إنتر ميلان "روميلو لوكاكو" من مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 2 تشرين أول بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما قاله "أنطونيو كونتي" المدير الفني للمنتخب يوم الثلاثاء 1 تشرين أول.

لوكاكو، الذي تم توقيعه بحوالي 80 مليون يورو من مانشستر يونايتد في الصيف، هو أفضل هداف للنادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى جانب لاعب خط الوسط "ستيفانو سينسي" بثلاثة أهداف.

ويحتل إنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد مثالي بعد ست مباريات.

"تشيلسي" - "ليل"

تشيلسي تدرب يوم الثلاثاء على أرضه بالعاصمة البريطانية لندن قبل السفر إلى فرنسا حيث سيلتقي ليلة الأربعاء بفريق "ليل" في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يحتل الفريق الإنجليزي المركز الثالث في المجموعة بعد خسارته مباراته الافتتاحية ضد "فالنسيا" بهدف دون مقابل، بينما يتذيل "ليل" المجموعة بعد هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف دون مقابل على يد "أياكس" الهولندي.

ومن المرجح أن تشهد المباراة عودة لاعب الوسط "نغولو كانتي" الذي غاب عن الجولة الأولى بسبب الإصابة في أوتار الكاحل، وقد ذكر المدرب "لامبارد" أنه تدرب مع الفريق صباح اليوم وسيتم تقييم وضعه صباح الأربعاء للتأكد من تمتعه بلياقة كافية للمشاركة في المباراة.

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