شاهد: الصين تستعرض قوتها العسكرية في الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي

استعرضت الصين في الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي قوتها العسكرية التي ضمت أسلحة جديدة من بينها صواريخ مدمرة وقاذفات وطائرات مسيرة فائقة السرعة أو خفية. وطورت الصين قوتها العسكرية سعيا منها لتقليص الفارق التكنولوجي الذي يفصلها عن الولايات المتحدة. وعكس العرض العسكري الذي جرى في 1 تشرين الأول/أكتوبر عملية تحديث الجيش الصيني التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ بهدف تطويره لبلوغ "المستوى العالمي" بحلول 2049، في مئوية قيام جمهورية الصين الشعبية. وتعمّدت بكين إظهار قوتها بكشفها آخر ما طورته من صواريخ بالستية عابرة للقارات، فعرضت للمرة الأولى الصاروخ "دي إف 41" فائق القوة.

والصاروخ البالغ مداه 14 ألف كلم قادر نظريا على إصابة أي موقع في الولايات المتحدة، ويمكن تحميله عدة رؤوس نووية يقدر المراقبون عددها ما بين ثلاثة وعشرة.