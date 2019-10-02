إليك نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا

جرت مساء الأربعاء، مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الخامسة والسادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا والتي جمعت كبرى الأندية الأوروبية يتقدمهم حامل اللقب للنسخة الماضية ليفربول.

فوز صعب لدورتموند الألماني خارج قواعده

قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي بوروسيا دورتموند الالماني إلى فوز صعب خارج قواعده على سلافيا براغ التشيكي 2-صفر، بتسجيله هدفَي اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل حكيمي، الذي وصل الى دورتموند في صيف 2018 معارًا من ريال مدريد الاسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الاصفر والاسود في دوري الابطال بعد أن وصلته الكرة من يوليان براندت على الجهة اليمنى، انطلق بها وصولا الى داخل منطقة الجزاء مراوغًا المدافعين والحارس بطريقة رائعة قبل أن يسكنها بيسراه المرمى (35).

وضاعف حكيمي (20 عامًا) النتيجة للضيوف بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى من الفرنسي دان أكسيل زاغادو، انطلق بها المغربي ووضعها بين قدمَي الحارس أوندري كولار (89).

وأثبت سلافيا براغ أن اقترابه من تحقيق الفوز في الجولة الاولى أمام إنتر على ملعب سان سيرو لم يكن وليدة صدفة، لولا هدف نيكولو باريلا في الوقت بدل عن ضائع (1-1)، فيما خرج دورتموند بثلاث نقاط ثمينة بعد تعادله في المباراة الاولى على أرضه مع برشلونة الإسباني الذي يستضيف إنتر لاحقا اليوم.

ورفع رجال المدرب السويسري لوسيان فافر رصيدهم الى أربع نقاط في الصدارة موقتا، فيما تجمد رصيد سلافيا عند نقطة يتيمة.

العارضة تحرم نابولي من الفوز في ثلاث مناسبات

صدت العارضة والقائم ثلاث كرات لنابولي الايطالي فاكتفى بنقطة التعادل السلبي في أرض غنك البلجيكي، الاربعاء، في المرحلة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وكان نابولي حقق نتيجة مميزة في الجولة الاولى، بالفوز على ضيفه ليفربول الانجليزي حامل اللقب 2-صفر، لكنه عجز بالتفوق على فريق سقط امام سالزبورغ النمسوي 2-6.

واستبعد مدربه كارلو أنشيلوتي نجم الفريق لورنتسو انسينيي وترك البلجيكي دريس مرتنز والاسباني فرناندو يورنتي على مقاعد البدلاء، فشارك أساسيا لاعب الوسط المقدوني الشاب اليف الماس والبولندي اركاديوش ميليك والقادم الجديد المكسيكي هيرفينغ لوسانو.

وانتهت المباراة بنقطة رابعة لنابولي من مباراتين وأولى لغنك، قبل مواجهة ليفربول مع ضيفه سالزبورغ في وقت لاحق.

رويترز

أما في مباراة ليفربول ضد سلازبورغ، فقد كانت المباراة متكافئة إلى غاية الدقيقة السبعين من المبارة والتي شهدت تعادل كلى الفريقين بثلاثة أهداف قبل أن يضيف ليفربول هدفه الرابع.

فيما فاز فريق شيلسي الإنجليزي بهدفين (2) لهدف واحد ضد فريق ليل الفرنسي.

وانتهت مباراة فريق زينيت سانت بطرسبرغ ضد بينفيكا بفوز زينيت بلاثة أهداف مقابل (3-1).

وسحق فريق أجاكس امستردام الهولندي نادي فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف لصفر.

وفاز فريق برشلونة بفارق هدف ضد نادي انتر بعد إنتهاء المباراة بنتيجة هدفين لهدف (2-1).

فيما فاز فريق ليون الفرنسي على فريق ريد بول ليبزيغ الألماني بهدين لصفر (2-0).

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