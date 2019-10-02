شاهد: صدامات عنيفة بين الشرطة الصينية ومحتجين في هونغ كونغ

ألقى المحتجون في هونغ كونغ الزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة، التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وتأتي هذه الصدامات كتحد للرئيس الصيني شي جينبينغ في ذكرى احتفال الصين بالعيد الوطني السبعين، منذ تأسيس الجمهورية الشعبية.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين استعملوا سوائل حارقة ما تسبب في إصابة عناصر من الشرطة والمراسلين بجروح. وتتواصل حالة التوتر هذه في هونغ كونغ مع السلطات الصينية منذ أسابيع عدة، حيث تتحول الاحتجاجات السلمية أحيانا إلى اعمال عنف.

وتحاول السلطات الصينية ان تتجنب إقدام المحتجين على تعكير صفو الاحتفالات بالعيد الوطني في للبلاد، في وقت تتصارع بكين مع واشنطن في حرب تجارية.

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