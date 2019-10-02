لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الصين

شاهد: صدامات عنيفة بين الشرطة الصينية ومحتجين في هونغ كونغ

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: صدامات عنيفة بين الشرطة الصينية ومحتجين في هونغ كونغ
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

ألقى المحتجون في هونغ كونغ الزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة، التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وتأتي هذه الصدامات كتحد للرئيس الصيني شي جينبينغ في ذكرى احتفال الصين بالعيد الوطني السبعين، منذ تأسيس الجمهورية الشعبية.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين استعملوا سوائل حارقة ما تسبب في إصابة عناصر من الشرطة والمراسلين بجروح. وتتواصل حالة التوتر هذه في هونغ كونغ مع السلطات الصينية منذ أسابيع عدة، حيث تتحول الاحتجاجات السلمية أحيانا إلى اعمال عنف.

وتحاول السلطات الصينية ان تتجنب إقدام المحتجين على تعكير صفو الاحتفالات بالعيد الوطني في للبلاد، في وقت تتصارع بكين مع واشنطن في حرب تجارية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مواجهات عنيفة بين الناشطين المدافعين عن الديمقراطية وقوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ

شاهد: تجدد الاشتباكات في هونغ كونغ بين الشرطة والمحتجين مع تصاعد درجة العنف