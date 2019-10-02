ميركل: على الشركاء الأوروبيين البقاء "متحدين" حيال التسوية البريطانية الجديدة

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنّ على الشركاء الأوروبيين البقاء "متحدين" حيال "التسوية" الجديدة التي اقترحتها لندن لتجنب بريكست من دون اتفاق.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك عقدته اليوم الأربعاء في برلين مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، "من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نبقى متحدين"، في إشارة إلى الدول الأوروبية الـ27.

وأضافت "سننظر بإمعان في مقترحات" المملكة المتحدة، ولكنّها أوضحت أنّه "ليس بالإمكان قول" شيء في هذا الصدد في الوقت الراهن.

وأشارت ميركل إلى أنّ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه يحظى بدعم الدول الأعضاء بشكل كامل، مضيفة "سنتحدث (في إشارة إلى التسوية) لاحقاً".

ونشرت الحكومة البريطانية بعد ظهر الأربعاء مقترحها للتسوية بشأن الحدود الإيرلندية لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت لندن إنّ المقترح يجنّب مراقبة جمركية مادية عند الحدود.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، في شمال غرب انجلترا، حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه في حال رفض خطته، فإنّ المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر "مهما حصل".

وأعلنت المستشارة الألمانية أنّها ورئيس الوزراء الهولندي لا يزالان يأملان بـ"خروج منظم"، متداركة أنّ البلدين "مستعدان" في حال أخفقت الجهود.

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