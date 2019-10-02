شاهد: مخيم موريا بجزيرة ليسبوس يتحول إلى جحيم للمهاجرين الساكنين فيه

مئات من طالبي اللجوء احتجوا على الظروف في مخيم "موريا" للمهاجرين في اليونان بجزيرة ليسبوس، يوم الثلاثاء بعد مقتل مهاجرين في حريق هناك.

حيث قالت الشرطة اليونانية "إن شخصين توفيا بعد أن قام المهاجرون بإشعال النيران بالمخيم، واشتباكهم معهم يوم الأحد.

وقد أشعل المهاجرون النار في بستان زيتون خارج المخيم عند الخامسة مساء، وبعدها دقائق، أضرموا النار داخل المخيم.

"موريا" هي قاعدة عسكرية سابقة، افتتحت في عام 2015 كمركز لتسجيل القادمين الجدد. أكثر من 12000 شخص معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، يعيشون في مخيم "موريا"، الذي أصبح ثاني أكبر مدينة في ثلاث سنوات فقط.

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