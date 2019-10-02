شاهد: الشرطة توقف رجلاً هدد بإضرام النار بملابسه أمام مقرّ الاتحاد الأوروبي ببروكسل

أوقفت الشرطة رجلاً كان يهدد بإشعال النار في ملابسه أمام مقر الإتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان يصرخ بعبارات يتهم فيها المفوضية الأوروبية بالفساد

الرجل الذي ألقى على جسده سائلاً، وجلس مسنداً ظهره على جدار مقر المفوضية الأوروبية حيث هرع عناصر الشرطة ورجال الإطفاء محاولين تهدئته، لكنّه لم يستجب لهم وأخذ يردد بصوت أعلى عبارات يتهم فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفساد.

وانتهى المشهد الاحتجاجي للرجل بعد أن فتح رجال الإطفاء خرطوم المياه باتجاهه، فيما انقض عناصر الشرطة عليه وأخذوا منه السائل الذي كان بحوزته، ثم حملوه ووضعوه داخل سيارة إسعاف ونقلوه بعيداً عن مقر المفوضية.

يذكر أنه تمّ تشديد الإجراءات الأمنية حول مقرّات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة في العام 2016، حين انفجرت قنبلة في محطة مترو الأنفاق، وبعدها بقليل تعرَّض مطار بروكسل لهجوم آخر، وأدى الهجمات الدامية يومها إلى مقتل 32 شخصاً.

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