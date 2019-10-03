بريطانيا: محتجون ضد التغير المناخي يستهدفون وزارة المالية بالمياه الملوّنة

فتح نشطاء في مجال حماية البيئة خراطيم المياه الملّونة باللون الأحمر على واجهة وزارة المالية البريطانية، في لندن اليوم الخميس احتجاجاً على عدم تحرك الحكومة بجدية لمكافحة التغيّر المناخي.

وتوجّه نشطاء البيئة صباحاً إلى وزارة المالية، برفقة سيارة إطفاء تحمل مياه ملونّة بالأحمر، وعندما وصلوا إلى مقرّ الوزارة فتحوا خرطوم المياه صواب الجدران، إلا أنهم فقدوا السيطرة على الخرطوم.

ووسط إجراءات أمنية اتخذتها شرطة المدينة، صعد أربعة من المحتجين ووقفوا على سطح سيارة الإطفاء، حيث ثُبتت لافتة كتب عليها "توقفوا عن تمويل موت المناخ"، في نداء موّجه إلى وزارة المالية.

يذكر أنّه الاحتجاجات ضد التغير المناخي تجتاح غالبية مدن العالم ويطالب المحتجون حكومات بلادهم باتخاذ تحرك فوري لوقف فقدان التنوع البيئي ووقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

للمزيد في "يورونيوز":