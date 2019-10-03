قال وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير": إذا رفضت واشنطن يدنا الممتدة لحل النزاع حول إيرباص عندها سنرد بفرض العقوبات".

وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "الحل الودي لنزاع شركة بوينغ/إيرباص هو الحل الصحيح. لأن العقوبات الأمريكية خطأ اقتصادي وسياسي، ونحن على استعداد مع شركائنا الأوروبيين للرد بقوة على ذلك في إطار منظمة التجارة العالمية".

وقد أتى هذا التصريح بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" تعريفة بنسبة 10٪ على طائرات إيرباص الأوروبية ورسوم بنسبة 25٪ على النبيذ الفرنسي والويسكي والجبن من جميع أنحاء القارة كعقوبة على الدعم غير المشروع لطائرات الاتحاد الأوروبي.

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