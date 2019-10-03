أعلنت القوات البحرية الليبية أنها أنقذت قرابة سبعة آلاف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، وفقا لما أفاد به العميد أيوب قاسم المتحدث باسم هذه القوات.

وقال العميد قاسم في تصريح لوكالة فرانس برس الخميس، إن "دوريات خفر السواحل بالبحرية الليبية تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من إنقاذ 6835 مهاجرا من جنسيات مختلفة، في حين وصل عدد المفقودين الى 190 مهاجرا".

ولفت العميد قاسم إلى انخفاض عدد الذين أنقذتهم البحرية الليبية في عرض البحر المتوسط بنسبة 42.8% خلال العام 2018، فيما انخفض عدد المفقودين بنسبة 41.5% خلال الفترة نفسها.

وأشار المتحدث باسم البحرية الليبية، إلى أن هذه الإحصائيات "تبرز الجهود الكبيرة التي يقوم بها عناصر حرس السواحل في إنقاذ المهاجرين ما أدى الى انخفاض ملحوظ في عدد الغرقى والمفقودين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية وداخل مياهنا البحرية".

وما تزال ليبيا التي تعاني من الفوضى الأمنية، نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق اخرى من إفريقيا والشرق الأوسط، سعيا إلى فرص عمل او للتوجه الى اوروبا.

وتندّد المنظمات الإنسانية بالأوضاع في مخيمات احتجاز المهاجرين في ليبيا مشيرة الى تعرض بعضهم للتعذيب والعمل القسري والاستغلال الجنسي.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الشهر الماضي، عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة الليبية باللاجئين، وطالبت الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد منهم.

كما حذرت المفوضية من مخاطر تهدد حياة المهاجرين داخل مراكز الإيواء القريبة من مواقع الاشتباكات جنوب طرابلس.

وتسبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وتلك الموالية للمشير خليفة حفتر والتي تقترب من دخول الشهر السابع، بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.