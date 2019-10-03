بايدن لترامب: "لن‭‭ ‬‬انسحب.. لن تدمرني أو تدمر أسرتي.. ولن أذهب لأي مكان"

تفاقمت الحرب الكلامية بين الرئيس الأميركي الحالي "دونالد ترامب" ونائب الرئيس الأميركي السابق "جو بايدن"، وذلك في أعقاب تزايد محاولات الديمقراطيين عزله.

فقد تعهد "جو بايدن"، المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بعدم الانسحاب من السباق الرئاسي، بل وبإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وأكد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لأنصاره ليلة الأربعاء رسالته إلى الرئيس "دونالد ترامب" وسط هتافات عالية: "اسمحوا لي أن أوضح شيئًا ما لترامب ورجاله الأحقاد والمصالح الخاصة التي تمول هجماته ضدي، أنا لن أذهب إلى أي مكان... لن تدمروني أو تدمروا أسرتي..."

حيث قام بتعليقه الأكثر قوة حتى الآن على تصريحات ترامب اللاذعة.

وفي المقابل اتهم "بايدن" الرئيس الأميركي، في بيان أرسل للصحفيين قبل خطابه الأربعاء، بإساءة استخدام السلطة، وان الاتهامات الموجهة له ولإبنه أطلقها ترامب لأنه خائف، شأنه شأن أي متسلط ومتنمر في التاريخ... إنه خائف من الهزيمة القاسية التي سألحقها به في تشرين الثاني المقبل".

مؤكداً إنه لم يفاجأ بطلب ترامب من حكومة أجنبية أن تساعده في إلحاق الهزيمة به.

وأضاف بايدن "الشعب الأمريكي يعرفني ويعرفه وسأضع نزاهتي طوال مسيرتي في الخدمة العامة في هذه الأمة في مواجهة سجله الطويل في الكذب والغش والسرقة في أي يوم من أيام الأسبوع".

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