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كازاخستان

شاهد: عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بنجاح إلى الأرض

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
هزاع المنصوري فور هبوطه إلى الأرض
هزاع المنصوري فور هبوطه إلى الأرض -
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رويترز
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هبط رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بنجاح على سطح الأرض اليوم الخميس قادماً من محطة الفضاء الدولية بصحبة الرائد الأمريكي نيك هيغ والرائد الروسي أليكسيي أوفتشينن.

وتمت عملية إنزال الرواد الثلاثة في كازخستان بعد قضاء المنصوري ثمانية أيام على متن المحطة ليصبح بذلك أول رائد إماراتي يصعد إلى الفضاء الخارجي.

وأكمل كل من هيغ وأوفتشينن مهمة سبقت صعود المنصوري وامتدت لمدة 203 يوم قاموا فيها بالدوران حول الكرة الأرضية 3248 مرة.

رويترز
المنصوري بجانب هيغ وأوفتشيننرويترز

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