شاهد: عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بنجاح إلى الأرض

هبط رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بنجاح على سطح الأرض اليوم الخميس قادماً من محطة الفضاء الدولية بصحبة الرائد الأمريكي نيك هيغ والرائد الروسي أليكسيي أوفتشينن.

وتمت عملية إنزال الرواد الثلاثة في كازخستان بعد قضاء المنصوري ثمانية أيام على متن المحطة ليصبح بذلك أول رائد إماراتي يصعد إلى الفضاء الخارجي.

وأكمل كل من هيغ وأوفتشينن مهمة سبقت صعود المنصوري وامتدت لمدة 203 يوم قاموا فيها بالدوران حول الكرة الأرضية 3248 مرة.

المنصوري بجانب هيغ وأوفتشينن رويترز

إقرأ أيضاً:

شاهد: لحظة انفصال مركبة "سويوز" الفضائية عن الصاروخ بعد دقائق من الإقلاع

شاهد: أول رائد فضاء إماراتي يتدرب مع فريق محطة الفضاء الدولية

من هما أول رائدي فضاء إماراتيين؟ وكيف تم اختيارهما؟