لوحة "سياسيون قردة" لبانكسي تباع بـ 10 ملايين جنيه إسترليني

أكدت دار سوذبي للمزادات العلنية بيع لوحة "سياسيون قردة" للفنان بانكسي بحوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للفنان مجهول الهوية.

وتصور اللوحة التي يبلغ طولها 4 أمتار، والتي رسمها الفنان في العام 2009 مجموعة كبيرة من قردة الشمبانزي وهي تحتل مجلس العموم البريطاني وتأخذ مكان النواب.

ودخلت لوحة "سياسيون قردة" المزاد بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه إسترليني، ولكن ارتفع الرقم فجأة خلال عملية المزايدة، وبعد حوالي ربع ساعة وصل السعر إلى ثمانية ملايين ونصف المليون جنيه إسترليني. وناهز السعر النهائي للوحة 10 ملايين بعيد إضافة الرسوم الخاصة بعملية البيع. وعلق بانكسي على حسابه على إنستغرام قائلا: "سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة. من العار أني لم أعد أمتلكها".

أ ب

أ ب

أ ب

ويرى كثير من النقاد والمختصين أن لوحة "البرلمان المتخلف" تصوّر الوضع السياسي والنقاشات الحادة التي يشهدها مجلس العموم البريطاني منذ الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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