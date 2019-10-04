مصر تخفض أسعار البنزين

أعلنت مصر، مساء الخميس، خفض الأسعار المحلية للوقود باختلاف أنواعه، بمقدار 25 قرشا للتر.

وقالت وزارة البترول في بيان إن مصر خفضت أسعار الوقود بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وهو ما رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات الدولية.

وقال البيان إن سعر البنزين 95 أوكتين انخفض إلى 8.75 جنيه مصري (0.5381 دولار) للتر، من تسعة جنيهات، بينما هبط سعر البنزين 92 أوكتين إلى 7.75 جنيه للتر، من ثمانية جنيهات، وتراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6.5 جنيه للتر، من 6.75 جنيه.

ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس، بتوقيت القاهرة.

وقال البيان إن سعر بيع السولار في السوق المحلية يبقى بدون تغيير، بينما انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيها إلى 4250 جنيها (261.38 دولار).

وأضاف البيان ”يأتي ذلك انطلاقاً من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو (تموز) الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.

”تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة“.

وخفضت مصر يوم الخميس أيضا سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.

وتحدد السعر المحلي للغاز لصناعة الأسمنت عند ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفاضا من ثمانية دولارات، في حين انخفض السعر للصناعات المعدنية ومصانع السيراميك إلى 5.50 دولار من سبعة دولارات.

وارتفع الجنيه المصري أمام الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية إلى 16.26 من حوالي 16.60، وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي العالمي في السوق الدولية في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول هذا العام حوالي 62 دولارا للبرميل.

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