وفاة خمسة أشخاص في تحطم طائرة شحن في أوكرانيا

رويترز

قضى خمسة أشخاص الجمعة بعدما تحطمت طائرة شحن اثناء استعدادها للهبوط في غرب أوكرانيا، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ.

وتحطمت الطائرة وهي من طرز أنطونوف-12 وكان على متنها ثمانية أشخاص فيما كانت على بعد 1,5 كيلومتر من المدرج في مطار لفيف في أقصى غرب البلاد على الحدود مع بولندا.

وقالت خدمات الطوارئ إنّ الركاب الثلاثة الذين نجوا نقلوا الى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضحت أن الطائرة تديرها شركة "أوكرانيا ايرلاينز" وكانت آتية من فيغو في إسبانيا.

وصرّح نائب وزير البنية التحتية يوري لافرينيوك لقناة "112" التلفزيونية الأوكرانية أنّه يعتقد أنّ الوقود نفد من الطائرة أو أن الطيار ارتكب خطأ.

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