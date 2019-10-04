غريتا تهزأ من بوتين بعدما وصفها بـ"الفتاة اللطيفة"

هزأت السويدية غريتا تونبرغ التي تحوّلت رمزا للتحرّكات البيئية الشبابية الأخيرة، عبر موقع تويتر من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفها خلال هذا الأسبوع، ب"الفتاة الصغيرة اللطيفة".

ويتابع تونبرغ (16 عاماً) 2,7 مليون حساب على تويتر، وباتت تصف نفسها عليه بأنّها "مراهقة لطيفة ولكن غير ملمة"، في إشارة إلى الانتقادات التي أطلقها الرئيس الروسي الأربعاء.

وكان بوتين يعلّق على كلمة غريتا تونبرغ في 23 أيلول/سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "أنا متأكد من أنّ غريتا فتاة صغيرة لطيفة صادقة جداً، ولكن ينبغي على الكبار فعل كل شيء لعدم أخذ المراهقين والأطفال نحو حالات متطرفة، عليهم حمايتهم من الانفعالات المبالغ فيها التي من شأنها تحطيمهم".

وأضاف أنّه لا يتقاسم "الحماسة العامة" التي سادت عقب كلمة غريتا تونبرغ.

وتابع الرئيس الروسي أنّ "أحداً لم يشرح لغريتا أنّ العالم الحالي معقّد ومتعدد الأشكال، وأنّه يتطور بسرعة وأنّ أناساً في افريقيا وفي كثير من الدول الآسيوية يريدون العيش بمستوى الرخاء نفسه الذي في السويد".

ولكنه أشار إلى أنّ "واقع أنّ شباناً ومراهقين يجذبون الاهتمام حول المسائل الكبرى القائمة، بما في ذلك مسائل البيئة، أمر جيد. هذا رائع، لا بدّ من دعمهم".

وسبق لغريتا تونبرغ أن سخرت في صفحتها على تويتر من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعلق بها. وقدّمت نفسها في السيرة الذاتية على موقع التواصل الاجتماعي بأنّها "فتاة صغيرة سعيدة جداً وتتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر"، مستعيدة بذلك تصريحات للرئيس الأميركي بشكل حرفي.

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