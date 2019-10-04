موسكو تستدعي سفير إيران لديها على خلفية توقيف صحافية روسية على أراضيها

استدعت روسيا الجمعة السفير الإيراني لدى موسكو بعد اعتقال صحافية روسية في طهران بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك إن السفير "استدعي إلى الوزارة لكي يوضح سريعاً ظروف ما حصل" وللتأكد من أنه يجري احترام حقوق الصحافية يوليا يوزيك.

وبحسب الناطق باسم السفارة الروسية في طهران أندريه غانينكو فإن الصحافية البالغة من العمر 38 عاماً "متهمة بأنها عملت لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وبحسب الصحافي الروسي بوريس فويتسيكوفسكي الذي عرفت عنه وسائل الإعلام بأنه زوجها السابق فإن يوليا يوزيك أوقفت في طهران في غرفتها في الفندق من قبل الحرس الثوري وأودعت السجن الخميس. ومن المرتقب أن تعقد جلسة استماع في المحكمة السبت.

وقال فويتسيكوفسكي على فيسبوك "إنها تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات".

وكانت الصحافية يوليا يوزيك (38 عاماً) عملت مع عدة وسائل إعلام بينها النسخة الروسية من مجلة "نيوزويك" الأميركية. كما هي مؤلفة كتاب حول مأساة احتجاز الرهائن في بيسلان في العام 2004.

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