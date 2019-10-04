أكّد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الرياض تنظر بـ"إيجابية" إلى عرض المتمردين الحوثيين في اليمن بشأن التهدئة داعيًا إلى تطبيقه.

وتقود المملكة منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضد المتمردين المدعومين من إيران.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، بحسب المنظمات الإنسانية، وترك اليمن في مواجهة ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال الأمير خالد في تصريحات نشرت على حسابه في تويتر إن "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي".

وفي 21 أيلول/سبتمبر، أعلن الحوثيون أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض. وكرروا عرضهم لاحقًا رغم تواصل غارات التحالف.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أكد أنّ الرياض ستراقب مدى جدية تطبيق التهدئة، موضحًا "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها".

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والاثنين، أفرج المتمردون الحوثيون عن 290 أسيراً في خطوة جاءت في إطار تنفيذ بنود اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في السويد العام الماضي.

واتّهم الأمير خالد النظام إيراني بـ"استغلال" الوضع في اليمن "تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين رئيسيتين في السعودية في 14 أيلول/سبتمبر، وتسببت بخفض الإنتاج السعودي بشكل مؤقت بمقدار النصف.

لكن الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بالوقوف وراء الهجمات، وهو ما نفته طهران.