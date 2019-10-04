محاكمة سوري في لبنان بتهمة التواصل مع إسرائيليين

أعلن الجيش اللبناني الجمعة في بيان توقيف سوري في لبنان وإحالته إلى القضاء بتهمة التواصل مع إسرائيليين.

وقال بيان للجيش "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوري (أ.و)، لإقدامه على الاتصال بأرقام اسرائيلية والتواصل مع أشخاص من جنسية إسرائيلية موجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي نهاية آب/أغسطس تصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد إرسال طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله الشيعي حليف إيران وعدو الدولة العبرية.

وسقطت طائرة في حين إنفجرت الثانية في الجو. واتهم حزب الله والجيش اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم لكن الدولة العبرية لم تعلق على الموضوع.

وبعد أيام فتح الجيش اللبناني النار على طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت فوق جنوب لبنان. ومطلع أيلول/سبتمبر حصل تبادل محدود لاطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود.

واندلعت حرب 2006 إثر إقدام الحزب على أسر جنديين إسرائيليين في 12 تموز/يوليو. فردت إسرائيل بهجوم مدمر استمر 33 يوماً، قتل فيه 1200 لبناني، غالبيتهم من المدنيين، و160 إسرائيليا غالبيتهم جنود.

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