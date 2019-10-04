"أوبر" تطلق تطبيقاً جديداً يساعد العاطلين عن العمل على العثور على وظيفة

قالت شركة أوبر لخدمات النقل إنها أطلقت تطبيقاً سيمكَن العاطلين عن العمل من التواصل مع أرباب الشركات التي تسعى إلى تعيين موظفين بدوام جزئي.

وسيتاح التطبيق "أوبر وركس" في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية بشكل مبدئي لمساعدة الباحثين عن فرصة عمل على استطلاع احتياجات أرباب العمل من العمال وخاصة في فترات ذروة الطلب على عمالة إضافية.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "لدى أوبر وركس لوحة معلومات للأعمال ونتواصل مباشرة مع الشركات بما في ذلك المطاعم وغيرها لمساعدتهم في ملء نوبات العمل الفارغة."

ويمكن للمهتمين معرفة كامل المعلومات عن دوام العمل المعروض عبر التطبيق بما فيها عدد الساعات والمقابل المادي، بالإضافة إلى مكان العمل والمهارات المطلوبة للتقدم عبر التطبيق الذي سيتيح أيضاً للعاملين تسجيل أوقات بدء وانتهاء الدوام وساعات الراحة.

ويأتي الإطلاق في وقت تواجه فيه الشركة الأمريكية منافسة شديدة لأعمالها في آسيا، بالإضافة لمشاكل قانونية في السوق المحلية تتعلق بإدراج سائقيها كمتعهدين مستقلين.

ولجأ سائق بأوبر إلى مقاضاة الشركة في ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي بعد تعهد المشرعين بمساعدة الآلاف من السائقين من أجل حصولهم على المنافع الخاصة بالعاملين في الشركات طبقاً للقانون الأمريكي.

وحققت أوبر خسائر تبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وهو ما زاد من الشكوك حول قدرتها على التصدي لمنافسيها في الأسواق العالمية.

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