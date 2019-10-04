شاهد: ضبط 12.3 مليون فرس بحر بقيمة 6 مليون دولار في سفينة تهريب ببيرو

ضبطت السلطات البيروفية سفينة على متنها 55 صندوقاً تحوي 12.3 مليون فرس بحر تم صيدهم بشكل غير قانوني.

تبلغ قيمة الأسماك البحرية الصغيرة المضبوطة أكثر من 6 ملايين دولار، وكان من المتوقع بيعها في السوق الدولية حيث السفينة كانت متجهة إلى آسيا حيث يعتبر فرس البحر أحد مكونات العلاج المهمة في الطب الصيني التقليدي.

واعتقلت السلطات ثلاثة رجال بيروفيين ومواطن فنزويلي خلال العملية سيواجهون السجن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات بحال ثبتت إدانتهم.

ويحظر صيد ونقل فرس البحر في بيرو منذ آب/ أغسطس 2004

ويتوقع أن يتم التبرع بالحيوانات، التي ضبطت بحالة سيئة من الجفاف والتصلب، للجامعات المحلية ومراكز الأبحاث.

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