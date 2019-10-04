شاهد: توقف مباراة وغضب لاعبي نادي قرة باغ بسبب علم أرمينيا

توقفت مباراة كرة القدم بين فريقي إف91 دوديلانج من لوكسمبورغ وإف كى قرة باغ الأذربيجاني في الدوري الأوروبي أمس الخميس لمدة 15 دقيقة إثر التحليق المفاجئ لعلم أرمينيا متدلياً من طائرة مسيرة فوق ملعب جوزي بارتيل في لوكسمبورغ.

ونشب نزاع دامٍ بين أذربيجان وأرمينيا في بداية التسعينيات من القرن الماضي حول الأحقية في حكم إقليم ناغورنو قرة باغ الذي يحتضن أغلبية من السكان الأرمن ولكنه يقع جغرافياً ضمن الأراضي الأذربيجانية.

وظهر غضب لاعبي نادي قرة باغ فور رؤيتهم للعلم الأرميني للإقليم وحاول بعضهم إسقاطه عبر ركل الكرة باتجاه الطائرة التي حملته.

Some kick he nearly got the drone 🤣🤣 hope he's not the striker #QARABAĞ#UELhttps://t.co/eYFuFtPCFD — David Coleman (@cocoefc) October 3, 2019

واعتذرت إدارة نادي دوديلانج عن الواقعة، مؤكدة أنها لا علاقة لها "بهذا الاستفزاز" وأنها ستفتح تحقيقاً من أجل الوصول إلى مرتكبه.

واستُكمل اللقاء بعد التوقف المؤقت ليفوز نادي قرة باغ بأربعة أهداف مقابل هدف محتلاً المركز الثاني خلف سيفيلا الإسباني بالمجموعة التمهيدية الأولى للدوري الأوروبي.

We apologize to guests from Azerbaijan. We have nothing to do with this provocation. We'll figure out! pic.twitter.com/xh5IFonIlV — F91 Dudelange (@F91_Dudelange) October 3, 2019

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