سكب الماء الساخن في حلق ابنه ليتخلص من الشيطان

ألقت الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية القبض على رجل لتورطه في مقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات. المتهم أكد للمحققين أنه سكب الماء الساخن في حلق الصبي لتخليصه من "الشيطان". المتهم يدعى بابلو مارتينيز، وقد أكد للشرطة أنه كان يقوم بطرد الأرواح الشريرة التي تسكن الصبي الصغير، لأنه "كان شيطانيا، ويوجد شيطان بداخله".

وأبلغت والدة الصبي بالتبني، روميليا مارتينيز، المحققين أن ابنها "كان يتصرف بشكل شيطاني"، وعرض زوجها إعطاء الصبي وطفلهما الآخر حماما، وأبلغت الشرطة أنها سمعت "غرغرة" قادمة من الحمام وعندما فتحت الباب رأت بابلو مارتينيز وهو يضع الطفل البالغ من العمر 6 سنوات تحت الصنبور في حوض الاستحمام.

وأضافت روملييا مارتينيز أنها صرخت ودعت زوجها للتوقف، لكنه أخبرها أنّ "عليه القيام بذلك"، ثم قامت بالاتصال بالقس، إلا أنه لم يرد، واتصلت عد ذلك بالرقم المخصص للنجدة.

بابلو مارتينيز أخبر المحققين أنه سكب الماء الساخن في حلق الصبي في محاولة لـ "طرد الشيطان" بعد أن شاهد أن الصبي لديه "نوبة غضب غير طبيعية"، مضيفا أنه ترك الطفل تحت الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق، بينما غادر الطفل الآخر الحمام باكيا. وأشار بابلو مارتينيز إلى أنه كان يعتقد أن الماء الساخن يعمل على طرد الشيطان، وقد وجهت له الشرطة تهمة القتل من الدرجة الأولى.

وعثرت الشرطة على الطفل في إحدى غرف المنزل حيث تمّ نقله إلى المستشفى، وهناك أعلنت المصالح الطبية وفاته. وحسب الوثائق التي قدمتها المحكمة، فقد كان الطفل يعاني من حروق بنسبة 15 في المائة من جسده، بما في ذلك رأسه ومرفقيه وساعديه.

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