دانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام المحتجين المطالبين بالديموقراطية الذين خرّبوا محطات للقطارات السريعة ومتاجر خلال الليل ووصفتهم بأنهم "مثيرو شغب" أثاروا الخوف وشلوا حركة المدينة. وقال لام في بيان متلفز إن "أفعال مثيري الشغب المتشددة تسببت بليلة حالكة الظلمة بالنسبة لهونغ كونغ وتركت مجتمع هونغ كونغ نصف مشلول اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير حتى أنهم خائفون".

وشهدت الجمعة مظاهرات كبيرة ردا على إعلان الحكومة حظر ارتداء الأقنعة خلال المظاهرات. وزادت حدة المواجهات عندما أطلق ضابط يرتدي ملابس مدنية النار على متظاهر يبلغ من العمر 14 عاما في مدينة يوين لونغ. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضابط أطلق النار على المراهق في الفخذ بعد حادث مروري بسيط أدى إلى مواجهة مع مجموعة من المتظاهرين، الذين اعتدوا على الضابط. وقالت الشرطة إن الضابط أطلق الرصاصة دفاعا عن النفس أثناء تعرضه للهجوم وأن قنبلة حارقة ألقيت عليه، وأحاطته النيران. وأثناء محاولته الهرب من النيران، سقط مسدسه، حيث حاول أحد المتظاهرين أخذه، مضيفة أن قنبلة بنزين أخرى تسببت في اشتعال النيران بقدمه.

وأضرم المتظاهرون النار ونصبوا حواجز وحطموا واجهات المتاجر في العديد من المواقع بهونغ كونغ بعيد إعلان الرئيسة التنفيذية كاري لام حظرا على الأقنعة. وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي على أن المتظاهرين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 190 دولارا لعدم امتثالهم للقانون الجديد.

وقام المحتجون بتخريب محطات المترو في العديد من المقاطعات، وتحطيم نوافذ غرف التحكم ورش المياه بداخلها حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإضرام النار في مدخل إحدى المحطات في مقاطعة التسوق الفاخرة "كوزواي باي" ثم شكلوا سلسلة بشرية لمنع رجال الإطفاء من الوصول إلى الحريق.

واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع في عدة مواقع ورفعت الشرطة أعلاما تحذيرية تشير إلى أنه سوف يتم إطلاق رصاص مطاطي في حال لم تتفرق الحشود.

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