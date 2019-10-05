السيسي: الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل

بعد فشل مفاوضات سد النهضة في السودان، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدتين نشرهما مساء اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".

وتابع السيسي أن الدولة المصرية "مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق"، وأكد السيسي أن النيل " سيظل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت عن فشل مفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم.

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