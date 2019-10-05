إدارة ترامب تندد بـ"المضايقة" التي يمارسها الديمقراطيون بحقها في قضية العزل

نددت إدارة دونالد ترامب اليوم السبت بـ"المضايقة" التي يمارسها الديمقراطيون بحقها، بعدما طالبت المعارضة البيت الأبيض بتسليمها وثائق في إطار التحقيق البرلماني الهادف الى عزل الرئيس الأميركي.

وسبق أن اتهم الديمقراطيون ترامب برفض التعاون مع التحقيقات التي يجرونها و"إعاقتها"، وقد كثفوا ضغوطهم على الإدارة عبر مطالبتهم أيضا نائب الرئيس مايك بنس بتزويدهم وثائق.

وأمام الرئاسة حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول للتجاوب مع هذا الطلب.

وترامب مهدد بالعزل لكونه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في 25 يوليو/تموز الفائت أن يساعده في جمع معلومات تلحق ضررا بجو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسته في انتخابات 2020 الرئاسية.

وخلال زيارة لأثينا، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت أن الكونغرس "أساء معاملة موظفي وزارة الخارجية عبر الاتصال بهم مباشرة والسعي إلى الحصول على وثائق تخص وزارة الخارجية". وأضاف بومبيو "إنها مضايقة".

لكن بومبيو الذي كان حاضرا خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي، وعد بأن يكون "أكثر تجاوبا" وان يقدم "كل الوثائق التي ينص عليها القانون".

وكان مساعد في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أوضح لشبكة "سي أن أن" أن بومبيو لم يسلم ضمن المهلة المحددة الوثائق التي طالبت بها مذكرة أرسلت في 27 سبتمبر/أيلول.

والقضية كان أثارها مبلغ هو عنصر في أجهزة الاستخبارات، ما دفع المعارضة الديمقراطية إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق.

وكان المبلغ المذكور ابدى قلقه من مضمون المكالمة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، ملاحظا أن ترامب "طلب تدخل" أوكرانيا في حملة إعادة انتخابه في 2020 ومتهما البيت الأبيض بالسعي إلى "خنق الفضيحة".

ومساء أمس الجمعة، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى احتمال وجود مبلغ آخر كان يملك معلومات ذات طابع مباشر أكثر من الأول.

وذكرت أن المبلغ الثاني هو أيضا عنصر في الاستخبارات، وبين الأشخاص الذين استجوبهم المفتش العام للاستخبارات مايكل اتكنسون لاستيضاح ما أفاد به المبلغ الأول.

وأضافت أن الشخص الثاني لم يخف بدوره قلقه من سلوك الرئيس حيال أوكرانيا، وهو يفكر في تقديم شكوى بهدف الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

وكرر ترامب اليوم السبت دفاعه عن اتصاله "المثالي" بنظيره الأوكراني، معتبرا أن المبلغ لم يكن دقيقا في روايته للوقائع.

وكتب على تويتر "وسائل الإعلام، فاسدة. لا علاقة لها بالحقيقة. إن نيويورك تايمز وواشنطن بوست هما مجرد وهم".

في هذا الوقت، كشف التحقيق أمورا جديدة.

فقد أظهرت رسائل نصية محرجة جدا لترامب، تبادلها دبلوماسيون أمريكيون ونشرها الكونغرس الخميس، أن الإدارة الاميركية مارست ضغطا على الرئيس الأوكراني ليحقق في شأن جو بايدن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب الجمعة "لا آبه لحملة بايدن، ما يهمني هو الفساد"، في سياق اتهامات متكررة لنجل نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي شغل اعتبارا من العام 2014 عضوية مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ورد بايدن واصفا ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادا الذي شهدناه في التاريخ الحديث".

وأقر ترامب بأن آلية العزل قد تسفر عن نتيجة في مجلس النواب، داعيا الجمهوريين إلى تعطيلها في مجلس الشيوخ حيث لهم الغالبية.

وحتى الآن، أحجم معظم الجمهوريين النافذين عن توجيه انتقادات.

لكن السناتور ميت رومني، المرشح السابق لانتخابات 2012 الرئاسية، شذ عن القاعدة معتبرا أن دعوة الرئيس قوى أجنبية إلى التحقيق في أمر بايدن هو أمر "مروع"، ما دفع ترامب الى مهاجمته بشدة.

وكتب الرئيس على تويتر "ليوقظ أحدكم ميت رومني وليقل له أن محادثتي مع الرئيس الأوكراني كانت مريحة وفي محلها تماما".

وأضاف "لو كان رومني بذل هذا الجهد الكبير مع أوباما لفاز"، في إشارة إلى هزيمته في الانتخابات الرئاسية.

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