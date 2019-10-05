القدرة على دفع تكاليف الرعاية الصحية شرط جديد لدخول أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يقضي بتعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الأراضي الأمريكية. وعلى ما يبدو فإن هذا القرار لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ وسيدخل حيّز التنفيذ في الثالث من الشهر المقبل.

ومنذ حملته الانتخابية وضع ترامب مسألة الحدّ من الهجرة غير الشرعية على سلّم أولوياته، وقد أكدت الحكومة الأمريكية في سبتمبر-أيلول الماضي أنّ عدد اللاجئين الذين ستشملهم الإقامة في الولايات المتحدة سيتراجع إلى 18 ألفا خلال السنة المالية 2020، وهو العدد الأقل في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

وأشار الرئيس الأمريكي في قراره الأخير إلى أنّه وبالرغم من أن نظام الرعاية الصحية الأمريكية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل فإن الحكومة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية. وأضاف ترامب أنّ هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة خاصة بالهجرة.

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