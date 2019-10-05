دهس زوجته السابقة بسيارتين مختلفتين قبل أن يطعنها بالسكين

وجهت الشرطة في نيويورك الأميركية الاتهام إلى رجل بدهس زوجته السابقة، مرَّة بسيارته، ومرة ثانية بسيارتها هي، وبطعنها وقتلها، في جريمة وقعت صباح أمس الخميس، بحسب متحدث باسم الشرطة.

في التفاصيل التي نقلتها "إن بي سي نيوز" الإخبارية عن الأمن، استجاب عناصر الشرطة لاتصال هاتفي يفيد بوقوع اعتداء في مقاطعة برونكس، إحدى المقاطعات الخمس في نيويورك.

وتمّ نقل نويليا ماتيو (58 عاماً) إلى المستشفى على إثرها، وأعلن الأطباء أنها فارقت الحياة.

وقام المعتدي بدهس زوجته السابقة بسيارته، ثم ترجل منها وركب في سيارتها ودهسها مجدداً، قبل أن يقوم بمهاجمتها وطعنها بسكين كبير. وأكدت الشرطة هذه الأنباء، كما أكدت أن الزوجين منفصلان.