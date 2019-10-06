تركيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجا على "إعجاب" عبر تويتر والسفارة تعتذر

استدعت تركيا اليوم الأحد القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة بعدما وضع حساب السفارة على تويتر "إعجابًا" بتغريدة تتعلق بسياسي قومي نُقل مؤخراً إلى المستشفى، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التركية.

وأفادت الوزارة "تم اليوم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي إلى الوزارة لتقديم تفسير علني وواضح بشأن المنشور على وسائل التواصل الإجتماعي".

وأضافت أن سفير الولايات المتحدة لم يكن موجوداً في أنقرة الأحد.

والسبت، وضع حساب السفارة الرسمي على تويتر "إعجابًا" بتغريدة كتب فيها أحد الأشخاص أن على تركيا أن تستعد لحقبة سياسية جديدة في غياب دولت بهجلي.

ويقود بهجلي الحزب القومي، الذي بات الشريك الأصغر لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية" منذ تحالفا رسميًا عام 2018.

ودعم الحزب القومي كذلك العدالة والتنمية في استفتاء 2017 بشأن إدخال تعديلات على الدستور التركي لتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسة تنفيذية.

والشهر الماضي، نقل بهجلي البالغ من العمر 71 عامًا إلى المستشفى بعدما عانى الغثيان، لكنه خرج بعد وقت قصير. ورغم التطمينات، هناك مخاوف بشأن وضعه الصحّي.

ووصل السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد إلى تركيا في وقت سابق هذا العام بعد غياب أي سفير أمريكي عن أنقرة لعامين عقب مغادرة جون باس في 2017.

واعتذرت السفارة الأمريكية في وقت متأخر السبت على ضغط زر "الإعجاب" من حسابها الرسمي الذي أشارت إلى أنه حدث "من طريق الخطأ".

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة على خلفية مسائل عدّة بينها دعم واشنطن لفصائل كردية في سوريا تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وجدد أردوغان يوم أمس السبت تهديده بشن عملية جوية وبرّية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا رغم معارضة واشنطن للخطوة

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