تخللت تظاهرات "السترات الصفراء" التي تتواصل منذ حوالي عشرة أشهر ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية التي تعتمدها الحكومة الفرنسية العديد من الحوادث في مدن أميان وبيزانسون وتولوز، وقد قامت قوات الأمن باعتقال عدد من المتظاهرين. سلسة من الاعتقالات في صفوف محتجي السترات الصفراء في فرنسا

شهدت تظاهرات "السترات الصفراء" المستمرة منذ عشرة أشهر في فرنسا ضد سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية، حوادث السبت في مدن أميان في الشمال وبيزانسون في الشرق وتولوز في الجنوب، وهو ما أدى إلى توقيف واعتقال عدد من المحتجين.

ففي أميان، تعرضت الشرطة لرشق بالحجارة والعصي فردت بالغاز المسيل للدموع. وانطلق موكب المحتجين الذين قدرت الشرطة عددهم بـ "450 شخصا بينهم 30" من مثيري الشغب الملثمين بملابس سوداء، على المسار الذي سمحت به السلطات حول وسط المدينة تحت شعار المعارضة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي نشأ في هذه المدينة.

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وفي نهاية المسار هاجم بعض مثيري الشغب مطعم "ماكدونالدز". وأفاد مركز الشرطة عن توقيف تسعة أشخاص، فيما أصيب عنصران من قوات الأمن بجروح جراء الرشق بالحجارة.

وفي بيزانسون جرت خمسة توقيفات على هامش تظاهرة شارك فيها 500 شخص. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبعد ذلك حاول العشرات اقتحام محطة القطارات التي تم إغلاقها، لكن قوات الأمن أوقفتهم "دون وقوع صدامات".

وفي تولوز، أحد معاقل الحراك، سار مئات المتظاهرين في وسط المدينة وتصاعد التوتر لفترة وجيزة حين تعرض الشرطيون للحشد قبل أن يستخدموا الغاز المسيل للدموع.

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة وفق حصيلة مؤقتة، وأفادت الشرطة عن توقيف شخص لكن لم تسجل أي عمليات تحطيم ممتلكات.