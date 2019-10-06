توقيف إيرانية أجرت عشرات عمليات التجميل لتتشبه بأنجلينا جولي بتهمة التجديف

أوقفت السلطات في إيران مستخدمة لتطبيق إنستغرام بتهمة "التجديف" بعد أن حصدت شهرة واسعة على الموقع عينه بعدما نشرت صورا لها إثر خضوعها لعمليات تجميل غيّرت شكل وجهها بشكل جذري، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "تسنيم".

وأعلنت الوكالة ليل السبت توقيف صاحبة حساب سحر تبر على إنستغرام بأمر من محكمة في طهران مكلّفة النظر في "الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي"، من دون توضيح متى جرى توقيفها.

وتواجه تبر اتّهامات بالتجديف والتحريض على العنف والحصول على عائدات بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد، بحسب ما أوضحت الوكالة.

وذاع صيت تبر العام الماضي بعدما نشرت على إنستغرام حيث لحسابها نحو 26800 متابع، مجموعة صور لها إثر خضوعها لعمليات تجميل.

والصور التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي معدّلة بهدف جعلها تشبه النجمة الهوليودية أنجلينا جولي.

وتبدو تبر في العديد من الصور بوجه هزيل وبشفتين منتفختين وبأنف صغير، فيما تبدو في أخرى وهي تضع حجابا يظهر قسما من شعرها وبضمادة على أنفها، وهو مظهر شائع في طهران لكثرة عمليات تجميل الأنف.

وتجرى سنويا في إيران عشرات آلاف عمليات التجميل.

وإنستغرام هو وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة المتاحة للإيرانيين، علما أن السلطات الإيرانية تمنع استخدام فيسبوك وتويتر وتلغرام.

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