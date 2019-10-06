بدء الاقتراع في انتخابات عامة بكوسوفو للاختيار بين "زعماء الحرب" السابقين ومعارضة شبابية

بدأ الناخبون في كوسوفو الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يركزون فيها أساسا على الفساد عميق الجذور واتفاق سلام مع صربيا سيمهد الطريق أمام الانضمام للأمم المتحدة.

وبعد عقدين على انتهاء آخر الحروب التي وقعت في نطاق تفكك يوغوسلافيا، لا تزال بلغراد ترفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه أحاديا إقليمها السابق الذي يشكل الألبان غالبية سكانه.

وهذه رابع انتخابات في كوسوفو منذ الاستقلال في 2008 وقد تمت الدعوة إليها مبكرا بعد استقالة راموش هاراديناي رئيس وزراء كوسوفو في يوليو عندما تم استدعاؤه للمثول أمام محكمة لجرائم الحرب. وتم استجواب هاراديناي عن دوره خلال الحرب التي جرت عامي 1998-1999 بوصفه أحد قادة جيش تحرير كوسوفو السابق الذي قاتل من أجل الاستقلال عن صربيا.

وتمنع صربيا وحلفاؤها وفي طليعتهم روسيا والصين، كوسوفو من شغل مقعد في الأمم المتحدة.

كما أن العلاقات المتردية بين بلغراد وبريشتينا والتي تشهد بانتظام فترات تصعيد، تشكل عقبة كبرى في وجه تقارب صربيا من الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض للانضمام إليه.

غير أن أيا من ذلك لا يشكل أولوية بنظر القسم الأكبر من سكان كوسوفو البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة، وقال صالح مهنى وهو تاجر في الـ39 من العمر "سئمت مسألة الحوار تلك"، ملخصا بذلك رأي شعب أنهكه الفقر والفساد والمحسوبية ووضع البنى التحتية والخدمات العامة الكارثي.

وهذا الاستياء قد يدفع الناخبين إلى إقصاء "أحزاب الحرب" بزعامة قادة الانفصاليين السابقين الذين يحكمون كوسوفو منذ إعلان الاستقلال.

خارطة طريق

وفي انتخابات 2018، تغاضى قادة الحرب السابقون عن خلافاتهم ليحتفظوا بالسلطة، ولو بفارق ضئيل. لكن هذه المرة يخوض حزب كوسوفو الديموقراطي بزعامة الرئيس هاشم تاجي والتحالف من أجل مستقبل كوسوفو بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته راموش هاراديناي الانتخابات منقسمين.

ولم يصدر أي استطلاع للرأي ذي مصداقية، غير أن المحللين يرجحون فوز ائتلاف بين رابطة كوسوفو الديموقراطية (وسط اليمين) و"فيتيفيندوسي" (يسار قومي)، يطرد قادة الحرب السابقين من السلطة.

وجعل زعيما الحزبين فيوسا عثماني التي تأمل أن تصبح أول امرأة رئيسة للوزراء في كوسوفو، وألبين كورتي الزعيم الطلابي السابق الذي سجنه الصرب، النقطة المشتركة الرئيسية بينهما عداءهما لهؤلاء "القادة"، وهو ما قد يكفي لإقناعهما بتوحيد الصفّ.

وأيا كان الفريق القيادي المقبل وأولويات سكان كوسوفو، يقول أستاذ العلوم السياسية نجم الدين سباهي إن "مسالة الحوار ستكون حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة" لأن "الأسرة الدولية لن تعطي موافقتها على حكومة لا تجعل منها أولوية".

وقبل الانتخابات رسم الأميركيون والأوروبيون خارطة طريقهم في بيان مشترك نص على "استئناف المحادثات مع صربيا بشكل عاجل بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي كامل يكون ملزما قانونيا ويساهم في استقرار المنطقة".

وكان الغربيون نددوا بقرار هاراديناي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع المستوردة من صربيا، وتشترط بلغراد إلغاء هذه الرسوم لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ نحو عامين.

رسوم جمركية موضع خلاف

وباستثناء هاراديناي الذي يأمل في جني ثمار خطه المتصلب، يبدو المرشحون الرئيسيون على استعداد للتخلي عن هذا الحاجز الجمركي الذي انتقده رأس قائمة مرشحي حزب كوسوفو الديموقراطي قادري فيسيلي معتبرا أنه ينمّ عن "ارتجال عاطفي".

وسيكون موقف فيسيلي في هذا الصدد مماثلا لـ"موقف الولايات المتحدة" التي عينت للتو موفدا خاصا هو ريتشارد غاريل.

وفي المعسكر المواجه، يؤكد كلا فيوسا عثماني وألبين كورتي عزمهما على استئناف الحوار، ويعمل كورتي على محو صورته كسياسي متشدد.

وقال المحلل نجم الدين سباهو إن "مصير الرسوم الجمركية محسوم" مؤكدا أن "تعليقها سيكون من أولى قرارات الحكومة الجديدة".

ومن المواضيع الأكثر حساسية التي ستواجهها الإدارة الجديدة مسألة التنظيم الإداري والمؤسساتي للمناطق التي يقيم فيها صرب كوسوفو، وعددهم حوالى 40 ألفا في الشمال و80 ألفا في حوالى عشرة جيوب، وهم سينتخبون عشرة نواب.

وفرضت عليهم بريشتينا لأول مرة إبراز وثائق من كوسوفو، ما قد يثير توترا.

كما حظر دخول مسؤولين من صربيا إلى كوسوفو خلال فترة الحملة الانتخابية.

ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إلى التصويت لـ"قائمة صربسكا"، القوة السياسية الأكبر بين صرب كوسوفو والمنبثقة عن حزبه، فيما يندد معارضو "قائمة صربسكا" بأجواء من الترهيب.

ويمكن للناخبين البالغ عددهم 1,9 مليون نسمة (مع الشتات) الإدلاء بأصواتهم من الساعة 5,00 بتوقيت غرينتش إلى الساعة 17,00.

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