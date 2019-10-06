مبلّغ ثان يقرر الكشف عن معلومات جديدة بحوزته تتعلق بفضيحة أوكرانيا

قرر مبلّغ ثان الكشف عن معلومات مباشرة بحوزته تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفترضة الضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، وفق ما أفادت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن محاميه مارك زيد قوله إن المبلّغ الثاني هو مسؤول في الاستخبارات "مطلع بشكل مباشر على بعض الاتهامات التي تم تحديدها في الشكوى الأولى وتحدّث إليه رئيس الرقابة الداخلية في جهاز الاستخبارات".

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