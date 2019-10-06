أعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لمؤامرات أغلبها خارجية تستهدف الوصول إلى الروح المعنوية للشعب المصري.

وقال السيسي في خطاب مصور القاه بمناسبة الذكرى الـ46 لحرب أكتوبر التي خاضتها مصر ضد إسرائيل إنه "خلال العقود الأخيرة.. تغيرت أشكال الحرب وأساليبها .. وصولاً إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب .. ولتصل إلى المواطن داخل بيته.. من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة".

وأضاف السيسي أن الهدف من الحرب هو "بث الخوف والإرهاب .. تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية .. بتصوير الدولة كأنها هي العدو.. وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب.. كأنها هي الحصن والملاذ".

وأكد الرئيس المصري أن "الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين.. ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل."

نص كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكري السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد - 6 أكتوبر 2019� ـــــــــــ بسم... Publiée par ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ sur Dimanche 6 octobre 2019

وشددت مصر إجراءات الأمن للتصدي لدعوات للاحتجاج في القاهرة ومدن أخرى خلال الأسابيع الماضية عقب انتشار دعوات على الإنترنت للتظاهر على خلفية مزاعم بالفساد ترددت حول الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش. ونفى السيسي تلك المزاعم.

وكان مقاول بناء وممثل تحول إلى نشط سياسي ويعيش في إسبانيا اسمه محمد علي قد دعا في سلسلة من المقاطع المصورة إلى الاحتجاج بعد اتهام السيسي والجيش بالفساد.

وانتخب السيسي لأول مرة في 2014 بعد حصوله على 97 في المئة من الأصوات ثم أعيد انتخابه بعد ذلك بأربع سنوات بنفس النسبة في انتخابات كان المرشح الآخر الوحيد فيها من أنصار السيسي.

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