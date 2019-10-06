بعد تهديدات أردوغان .. تركيا تعزز انتشارها العسكري على الحدود السورية

عززت تركيا انتشارها العسكري على الحدود مع شمال سوريا بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء، أن عدد الدوريات العسكرية التركية على الحدود بواسطة آليات مدرعة "ازداد" في بلدة اكشاكالي الحدودية.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية مساء السبت، أن تسع شاحنات تقل آليات مدرعة، إضافة إلى حافلة تقل عسكريين، وصلت إلى اكشاكالي في محافظة شانلي أورفا.

وأضافت الوكالة، أن الهدف هو تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة أصلا على الحدود مع سوريا، من دون أن تربط بين هذه التعزيزات والتحذيرات التي وجهها أردوغان السبت، مؤكدا أن الهجوم التركي يمكن أن يبدأ "اليوم او غدا".

وتقع اكشاكالي قبالة مدينة تل أبيض السورية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية العام 2015 وطردت تنظيم الدولة الإسلامية منها.

وأكدت السلطات الكردية في آب/أغسطس أن قواتها بدأت الانسحاب من تل أبيض.

وتوافقت الولايات المتحدة وتركيا في آب/اغسطس على إقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد من الحدود مع تركيا، لكن أنقرة شكت مرارا ازاء التباطؤ في اقامة هذه المنطقة.

للمزيد على يورونيوز:

أردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا اليوم أو غدا

بعد تهديدات أردوغان ..أكراد سوريا يدعون المجتمع الدولي لمنع هجوم تركي ضد مناطق سيطرتهم

إردوغان يلوح بتدخل عسكري تركي وشيك في شمال سوريا