شاهد: إصابة صحافي بزجاجة حارقة خلال احتجاجات هونغ كونغ

أصيب صحافي بزجاجة حارقة ألقيت عليه، أثناء احتجاجات شهدت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ. وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين وواجهتهم بالهروات في محاولة لتفريقهم، عندما كانوا يلقون بالزجاجات الحارقة على عناصر مكافحة الشغب.

وقال شاهد عيان إن قنبلة مولوتوف رماها أحد المحتجين خطأ على الصحافي، ما جعل النار تشتعل على مستوى خوذته. وتحدى ملثمون قانون الطوارئ خلال هذه المظاهرات، التي منعت خلالها السلطات استعمال المتظاهرين للأقنعة، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى سنة سجنا على أقصى تقدير.

وقد اعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص تحت طائلة قوانين جديدة، بعد مظاهرتين ضخمتين نظمتا يوم الأحد. وتخشى السلطات من وقوع صدامات أخرى مع المحتجين، مثل تلك التي وقعت مساء الجمعة، والتي أوشك خلالها المركز المالي الآسيوي في اليوم الموالي على الانهيار.

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