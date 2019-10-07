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الولايات المتحدة الأمريكية

الديموقراطيون يأمرون البنتاغون بتقديم وثائق للجان التحقيق الرامي لعزل ترامب

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بقلم:  Euronews مع رويترز
الديموقراطيون يأمرون البنتاغون بتقديم وثائق للجان التحقيق الرامي لعزل ترامب
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رويترز
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أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين مذكرات استدعاء للبنتاغون ومكتب ميزانية البيت الأبيض كجزء من تحقيقهم في قضية المكالمة الهاتفية للرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني والتي من الممكن أن تؤدي إلى عزل ترامب من مصنبه.

وطلب الديمقراطيون الوثائق المتعلقة بقرار ترامب بحظر المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في مذكرات الإستدعاء إن وزارة الدفاع والمكتب البيت الأبيض الأبيض للإدارة والميزانية يجب أن يسلما الوثائق بحلول 15 أكتوبر.

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