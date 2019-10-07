ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش قليلا عن مطارده المباشر رافايل نادال في صدارة التصنيف العالمي الصادر الإثنين، وذلك عقب تتويجه بلقب بطل دورة طوكيو الدولية في كرة المضرب بعد غياب لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

ووسع ديوكوفيتش الفارق بينه وبين نادال من 640 نقطة إلى 1140 نقطة، لكنه بقي مهددا من الماتادور الإسباني كونه سيدافع عن الألف نقطة التي نالها العام الماضي بتتويجه بلقب بطل دورة شنغهاي للماسترز والتي انطلقت الأحد وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويغيب نادال عن دورة شنغهاي بسبب إصابة بالتهاب في معصم يده اليسرى، وهو لا يملك نقاطا للدفاع عنها في الدورة الصينية لانه لم يشارك فيها العام الماضي.

من جهته، عزز النمسوي دومينيك تييم موقعه في المركز الخامس عقب تتويجه بلقب دورة بكين على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وقلص الفارق إلى 50 نقطة بينه وبين الروسي دانييل مدفيديف الرابع.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10365 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9225

3- السويسري روجيه فيدرر 7130

4- الروسي دانييل مدفيديف 4965

5- النمسوي دومينيك تييم 4915

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4185

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3630

8- الياباني كي نيشيكوري 3040

9- الروسي كارن خاتشانوف 2945

10- الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2575

تصنيف السيدات

أما في تصنيف السيدات فقد صعدت اليابانية ناومي أوساكا مركزا واحدا وأصبحت ثالثة في تصنيف رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين، وذلك بعد تتويجها الأحد بلقب دورة بكين الصينية، آخر دورات البريميير الأربع الإلزامية (ألف نقطة)، بفوزها على المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي.

وتقدمت ابنة الـ21 عاما التي سبق لها تصدر التصنيف في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، الى المركز الثالث على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي ودعت دورة بكين من الدور ربع النهائي.

ورغم خسارتها النهائي أمام بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2018 وأستراليا المفتوحة لهذا العام، ابتعدت بارتي في الصدارة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية، حيث أصبح الفارق بينهما 1081 نقطة، بعدما ودعت الأخيرة دورة بكين من الدور الأول.

وتراجعت الرومانية سيمونا هاليب مركزا واحدا وأصبحت سادسة لصالح الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو المتوجة هذا الصيف بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، وذلك بخروجها من الدور الثاني في بكين مقابل وصول أندرييسكو، الرومانية الأصل، الى ربع النهائي حيث خرجت على يد أوساكا.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7096 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 6015

3- اليابانية ناومي أوساكا 5621

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5525

5- الرومانية بيانكا أندرييسكو 5041

6- الرومانية سيمونا هاليب 4962

7- التشيكية بترا كفيتوفا 4776

8- الهولندية كيكي برتنز 4495

9- الأميركية سيرينا وليامس 3935

10- السويسرية بيليندا بنسيتش 3848