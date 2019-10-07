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الفلبين

شاهد: ثعابين وسلاحف تنتظر مباركة الكاهن

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بقلم:  Adel Dellal  مع أ ب
شاهد: ثعابين وسلاحف تنتظر مباركة الكاهن
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أ ب
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أحضر العشرات من مالكي الحيوانات الأليفة كلابهم وقططهم إلى كنيسة مالات في العاصمة مانيلا على أمل مباركتها بمناسبة المباركة السنوية للحيوانات. الأمر لم يقتصر على الحيوانات الاليفة، فهناك من أحضر السلاحف والثعابين لتستفيد من بركة القس.

وقام الكاهن بمباركة الحيوانات ورشها بالماء المقدس. وينظم حفل البركة السنوي كل عام بالتزامن مع عيد القديس فرنسيس الأسيزي، الذي ينظر إليه الكاثوليك على أنه قديس علم البيئة.

أ ب

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