شاهد: بوتين يحتفل بعيد ميلاده 67 في جبال سيبيريا

احتفالا بعيد ميلاده 67 في يوم 7تشرين الأول/أكتوبر، قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقته بعيدا عن صخب المدينة، وتحديدا في غابات التايغا الكثيفة في سيبيريا، وذلك وفق متحدث باسم الرئاسة، نقلا عن الصحافة المحلية.

وأظهرت صور نشرها فيما يبدو الكرملين الرئيس الروسي وهو يتجول في الغابات السيبيرية، رفقة وزير دفاعه سيرغي شويغو.

ويختلف احتفال هذا العام عن احتفالات الرئيس السابقة، والتي كان يختار خلالها قضاء وقته مع نظرائه الحاليين. ففي السنة الماضية كان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أحد ضيوف بوتين المدعوين إلى عيد ميلاد الرئيس الروسي.

وفي سنة 2017 قال بوتين إنه قضى وقت الاحتفال بعيد ميلاده مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تربطه به علاقة جيدة على ما يبدو.

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