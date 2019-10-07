ستة جرحى في غارة جوية على مركز فروسية قرب العاصمة الليبية

أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح يوم الأحد، في غارة جوية على ناد للفروسية قرب العاصمة الليبية، وفق ما علم الاثنين من مصدر استشفائي.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن بين الجرحى أطفال وعامل من جنسية إفريقية.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قوات المشير خليفة حفتر بشن الغارة.

لكن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر نفى مسؤولية هذه القوات عن الهجوم.

وتشن قوات حفتر منذ 4 نيسان/إبريل الماضي حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وبحسب صور نشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ظهر أطفال وجياد على الأرض وطفل يتلقى علاجا.

ونددت حكومة السراج في بيان نشر مساء الأحد بالغارة "الجبانة التي شنها مجرم الحرب (حفتر) ومليشياته ضد نادي فروسية في جنزور" غرب العاصمة الليبية.

من جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة عن "قلقها إزاء الغارة الجوية التي شنتها قوات اللواء حفتر واستهدفت ناديا للفروسية في حي جنزور بطرابلس" منددة ب "أشد العبارات بهذا الهجوم الوحشي".

ودعت حكومة السراج المجتمع الدولي لإرسال "بعثة تحقيق" بغرض "توثيق الانتهاكات الخطيرة" وإدراج حفتر "في لائحة العقوبات الدولية".

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