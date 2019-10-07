ترامب: إذا عبرت تركيا وتجاوزت حدودها سأدمر اقتصادها كما فعلت سابقا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بتدمير الاقتصاد التركي حال "تجاوزت" أنقرة حدودها عبر الهجمة التي أعلنت عن عزمها بدأها في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر إن بلاده "أقدمت على ما لم تفعله دولة أخرى" في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة، مضيفاً أنه حان الوقت لدول أخرى كالقوى الأوروبية للتدخل لمراقبة الوضع في شمال شرق سوريا.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت بعدما أعلنت واشنطن انها لا تعارض مثل هذه العملية ضد المقاتلين الأكراد، وقال في مؤتمر صحافي "هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول (الى سوريا) في أي ليلة بدون سابق انذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة الينا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".

وكان البيت الأبيض أعلن يوم أمس الأحد أن القوات الأميركية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا ولن تدعم عملية أنقرة "التي خططت لها طويلاً" في البلاد.

وأكد البنتاغون الاثنين انه لا يؤيد العملية التركية في شمال سوريا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن انسحاب جنود أميركيين من هذه المنطقة، ما يفتح أمام أنقرة إمكانية القيام بعمل عسكري ضد الأكراد.

واضاف البنتاغون في بيان ان "وزارة الدفاع أوضحت بشكل واضح لتركيا- كما فعل الرئيس- أننا لا نؤيد عملية تركية في شمال سوريا"، وحذر من "العواقب المزعزعة للاستقرار" لمثل هذه العملية "بالنسبة لتركيا والمنطقة وخارجها".

وصرح مسؤول أميركي رفيع المستوى الاثنين أن بلاده لن تسحب سوى "عدد قليل جدا" من الجنود المنتشرين في سوريا على الحدود التركية، و"على مسافة محدودة جدا"، في حين بدا ان الرئيس دونالد ترامب تحدث عن انسحاب أكثر شمولية.

وقال للصحفيين "ما نقوم به هو سحب بضعة جنود منتشرين على الحدود. انه عدد صغير للغاية على مسافة محدودة جدا" وأكد انه "عدا ذلك، لم يتغير وضعنا العسكري في شمال شرق" سوريا.

إقرأ أيضاً:

أكراد سوريا يدعون المجتمع الدولي لمنع هجوم تركي ضد مناطق سيطرتهم