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اليمن

السعودية والإمارات يبحثان التهدئة في اليمن

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع أ ف ب
أحد أفراد قوات الحوثيين - أرشيف رويترز
أحد أفراد قوات الحوثيين - أرشيف رويترز
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بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في أبوظبي التنسيق العسكري بين المملكة والإمارات، في زيارة تأتي في أعقاب إبداء الرياض إيجابية تجاه عرض للتهدئة في اليمن، حسبما أفادت الاثنين وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الأمير خالد في تصريحات نشرت على حسابه في تويتر أن "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي".

واستقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب وزير الدفاع السعودي في قصره في العاصمة الإماراتية مساء الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء، بحث المسؤولان "التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية".

كما تطرقا إلى "التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها".

هذا وتقود المملكة منذ 2015 تحالفًا عسكريًا في اليمن بمشاركة الإمارات، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة.

وفي 20 أيلول/سبتمبر، أعلن الحوثيون أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض، مؤكدين تعليق مهاجمة المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما قابلته السعودية برد ايجابي.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، بحسب المنظمات الإنسانية، وترك اليمن في مواجهة ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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