بعد غياب دام 6 سنوات، تعود جولة اتحاد الجودو الدولي إلى واحدة من أقوى جولات الجودو العالمية، ففي منافسات اليوم الأول بدت تتجه البرازيلية "كيتلين ناسيمنتو" نحو النهائي بفئة الوزن الأقل من 57 كيلوغراماً، حيث التقت هناك البريطانية "نيكودا سميث-ديفيس" صاحبة الميدالية العالمية مرتين. حيث شنت "سميث-ديفيس" حركة "الأوسوتو غاري" على ناسيمنتو وحصلت على الإيبون.

وحركة "الأوسوتو غاري" تستعمل كثيراً في الجودو، وتعرف بتشتيت توازن الخصم من خلال رميه أرضاً.

إحدى رميات اليوم..."أوسوتو الضخمة" التي انتهت بفوز البريطانيا بالميدالية الذهبية، والميدالية الفضية للبرازيل.

في فئة ال 60 كيلوغرام:

يمكن القول أن هذا اليوم كان أفضل يوم بالحياة المهنية للاعب العالمي البرازيلي المصنف ترتيب 202 والغير معروف نسبياً.

ففي النهاية، قابله مواطنه "إريك تاكاباتاكي"، المصنف رقم 11 على مستوى العالم، فتغلب عليه في مواجهة متوترة ليفوز بجولته الذهبية الأولى في العالم.

هزيمة البرازيلي "تاكتاباتاكي"، وفوز مواطنه اللاعب العالمي المصنف ترتيب 202 "كويابارا" لتحصل البرازيل على أول ذهبية لها

فئة ال 48 كيلوغرام:

في نهائيات فئة ال 48 كيلوغرام، حاولت البرازيلية "غابرييلا شيبانا" جلب الفرح لمحبيها، ولكن "كاتارينا كوستا" من البرتغال كانت لديها خطط أخرى،

فلقد تمكنت من إخضاعها، بحركة "الوزاري".

فوز كاترينا كوستا بميدالية ذهبية للبرتغال

فئة ال 66 كيلوغرام:

كانت "حركة السيوي أوتشي" المنخفضة في منتصف المسابقة دليلاً كافياً لأثبات الفرق بين المقاتلين: البرازيلي "دانييل كارجين" ضد الإيطالي "مانويل لومباردو" وكان ذلك كافياً لإنهاء المباراة لصالح اللاعب البرازيلي. وقدمت الميداليات من قبل السيد "جواو ديرلي"، سفير الاتحاد الدولي للجودو.

مانويل لومباردو تحت نيران خصمه

فئة ال 52 كيلوغرام:

وفي نهائي فئة ال 52 كيلوغراما، تمكنت "جوفريدا" الإيطالية الوصول إلى هذه المناسبة، بعد استسلام خصمها البرازيلي من جراء هجوم شنته بحركة ال "شيم-وازا" وحصلت على لقب بطولة العالم الثانية في البطولات الاربع الكبرى.

حركة ال "شيم-وازا" لها المجد الكبير، وأول ميدالية ذهبية لإيطاليا... والميدالية الفضية الأولمبية للبرازيل

أما حركة اليوم تأتي من البطل الأولمبي الروسي "مودرانوف" الذي نفذ حركة "أورا ناغ" الضخمة في مسابقته الافتتاحية ضد "ماتيو ميدفيز" من ايطاليا.

احتفال سلمي وحازم على البطل الأولمبي "ريو بيسلان مودرانوف"، بعد أن هز الملعب بحركة "أورا ناغ" ضخمة ضد ميدفيز الإيطالي

للمزيد على يورونيوز: