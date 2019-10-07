لا تزال الجدة البوليفية ميرتا مونوز، التي تبلغ من العمر 70 عاما، تهوى ركوب الدراجة ولا تخشى "طريق الموت" في بوليفيا، والذي لا يبدو مكانا غريبا بالنسبة لها رغم تعرجاته والتواءاته الخطيرة التي يصل ارتفاعها إلى 3350 مترا. وتقوم ميرتا مونوز بركوب بالدراجة على "طريق الموت" في جبال الأنديز وسط الأدغال والثلوج والأمطار والضباب والانهيارات الصخرية والمنحدرات الهائلة هي مناطق الجذب الرئيسية.

وتعتبر ميرتا مونوز أقدم منافسة على الإطلاق في سباق "سكايرايس" في بوليفيا، والتي تصل مسافته إلى 60 كيلومتر، وهي منافسة في غاية الصعوبة، لكن الجدة ميرتا تحرص على المشاركة فيها منذ سنوات. وقد تعلمت مونوز ركوب الدراجات بناء على نصيحة أسرتها وصديق لها يعمل كطبيب نفسي، وذلك بعد وفاة ابنها بشكل مفاجئ.

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وعن سباقها الأخير قالت ميرتا مونوز: "كان إنجازًا صعبا"، مضيفة أنها تستمتع أكثر بركوب الدراجات مع أحفادها الستة، وتأمل أن يحذو حفيدها الأكبر، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، حذوها.

رويترز