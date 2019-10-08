التشاؤم يخيم على المفاوضات الأوروبية - البريطانية قبل انتهاء مهلة البريكست

يبدو أن المفاوضات حول بريكست تقترب من القطيعة الثلاثاء قبل زهاء ثلاثة أسابيع من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، واتهمت بروكسل رئيس وزراء بريطانيا باللعب "بمستقبل اوروبا".

وأمهل الاوروبيون الحكومة البريطانية حتى نهاية الاسبوع لتقديم تسوية مقبولة للتوصل إلى طلاق بالتراضي بعد 46 عاما من العيش المشترك.

ودون انتظار نهاية الاسبوع لم يخف الطرفان تشاؤمهما، وبعد مباحثات هاتفية صباح الثلاثاء بين بوريس جونسون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، إعتبر مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية أن التوصل الى إتفاق بات "عمليا مستحيلا".

وبحسب هذا المصدر فان ميركل حذرت جونسون من أن التوصل إلى اتفاق سيكون "من غير المرجح كثيرا" إذا لم تقدم لندن مقترحات جديدة تنص على بقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وهو ما يرفضه جونسون الذي تنص خطته على مجرد توافق تنظيمي، لكن ليس جمركيا، بين المقاطعة وجمهورية إيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الاوروبي.

والهدف من الأمر تفادي عودة الحدود فعليا داخل الايرلنديتين والحفاظ على السلم داخل الجزيرة بعد عقود من أعمال العنف الطائفي.

ورفضت الحكومة الالمانية التعليق على فحوى المحادثة.

واتهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء جونسون بالتلاعب "بمستقبل أوروبا والمملكة المتحدة" من خلال "لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات" بشأن مسؤولية فشل مفاوضات بريكست.

من جهته، قال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني في تغريدة "نبقى منفتحين على التوصل لاتفاق منصف حول بريكست، لكن يتعين أن تكون هناك حكومة بريطانية راغبة في العمل مع الاتحاد الاوروبي للتوصل الى ذلك".

وتأثرت العملة البريطانية بهذه التطورات وأشار المحلل المالي نيل ويلسون الى "تلاشي آخر بارقة أمل".

وتتواصل الثلاثاء في بروكسل مفاوضات صعبة لتفادي بريكست "دون اتفاق" في 31 تشرين الاول/اكتوبر، على قاعدة مشروع قدمه جونسون الاربعاء الماضي، في مسعى لحل معضلة الحدود الايرلندية.

ورفض الاوروبيون هذه المقترحات بصيغتها الحالية ومنح حكومة وبرلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية حق الفيتو، كما اقترح جونسون. كما يرفضون الرقابة الجمركية بين شطري ايرلندا.

وقال متحدث بريطاني "بلغت هذه المفاوضات مرحلة دقيقة. قطعت المملكة المتحدة خطوة كبيرة والان يجب ان نرى تحركا من جانب الاتحاد الاوروبي".

وحاولت لندن الاثنين تقديم "توضيحات" لمقترحاتها. لكن بحسب مصدر اوروبي "لا جديد" في تلك التوضيحات.

وأضاف مصدر آخر ان مشروع جونسون كما هو الان "غير كاف لاقناع" بروكسل و"اذا استمرت الامور بهذا النسق لا ارى كيف يمكن أن نكون جاهزين" للقمة الاوروبية يومي 17 و18 تشرين الاول/اكتوبر.

وكان جونسون الذي تولى السلطة في نهاية تموز/يوليو 2019، تعهد اخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر الحالي بأي ثمن وذلك بعد تأجيل الخروج مرتين، رغم وجود قانون يجبره على طلب التأجيل اذا لم يحصل أي اتفاق بحلول 19 تشرين الاول/اكتوبر غداة القمة الاوروبية التي توصف بانها الفرصة الاخيرة.

وبحسب مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية نقلت عنه اسبوعية "سبيكتيتور" المحافظة فان جونسون يراهن على فشل المفاوضات مع الاتحاد وسيلجأ "لكل شيء" لتفادي التوصل الى اتفاق.

وفي مؤشر على تعزز التوجه الى بريكست دون اتفاق، أعلن وزير الاقتصاد الايرلندي باسكال دونووي الثلاثاء عن خطة دعم مكثف لاقتصاد بلاده بقيمة 1,2 مليار يورو بغرض تخفيف اثر هذا السيناريو.

كما أكدت الحكومة البريطانية أنها "جاهزة" لبريكست دون اتفاق وذلك في وثيقة نشرت الثلاثاء استعرضت فيها استعداداتها.

لكن معهد البحوث في الدراسات الضريبية رسم صورة قاتمة للوضع في هذه الحالة، مع انهيار للنشاط الاقتصادي وللعائدات الضريبية، وبالتالي ارتفاع كبير للعجز العام للمملكة.

وتابع انه في حال تأجيل جديد سيقود جونسون حملة من اجل بريكست "دون اتفاق" في حال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بغرض "تهميش" حزب بريكست المناهض للفكرة الاوروبية.

وترغب حكومة جونسون في تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء المفاوضات مساء الثلاثاء، كما هو العرف، وذلك لتتمكن من تقديم برنامجها السياسي العام الاثنين المقبل.