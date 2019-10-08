ظريف: إيران مستعدة للتفاوض مع السعودية إذا توقفت الرياض عن "قتل الشعوب"

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة لفتح حوار مع السعودية ولكن بشرط توقف الرياض عما أسماه "بقتل الشعوب".

ونقلت وكالة آي آر إي بي الحكومية الإيرانية عن ظريف قوله: "إذا تناولت السعودية الأمور الإقليمية عبر طاولة المفاوضات وليس عبر قتل الشعوب، فمن المؤكد أنهم سيجدون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجانبهم".

وتتخاصم طهران متزعمة القطب الإسلامي الشيعي في الشرق الأوسط ونظيرتها السنية الرياض في عدة نزاعات أهمها المواجهات المسلحة الدائرة في كل من سوريا واليمن.

إقرأ أيضاً:

الرئيس العراقي: التظاهر حق دستوري ومن أطلق النار على المحتجين خارجون عن القانون